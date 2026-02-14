İlginizi Çekebilir

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hatay'da depremde hasar gören okul kütüphanesi yeniden hizmete açıldı
Hatay'da itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler söyleşide buluştu
Kore gazisinin eşine yarım kalan mektubu 74 yıl sonra tamamlandı
Mersin'de otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi
Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı
Antalya turizminde yeni hedef gecelik 125 dolar
Okul sporları bilek güreşi müsabakaları Osmaniye’de başladı
Osmaniye’de araç yangını korkuttu

Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı

Alanya

Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle tam doluluğa ulaştığı için kontrollü salım yapılan Dim Barajı'nın çevresinde su baskını yaşanan evler boşaltıldı.

Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı.

Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı.

Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.

- Baraj kotu 168,91 metreye ulaştı

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi.

Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi. Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi."

Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu belirtildi.

Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.



Yurt Dünya 14.02.2026 14:26:21 0
Anahtar Kelimeler: alanya'da su baskını olan dim barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Hatay'da depremde hasar gören okul kütüphanesi yeniden hizmete açıldı

3

Hatay'da itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Antalya'da "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler söyleşide buluştu

5

Kore gazisinin eşine yarım kalan mektubu 74 yıl sonra tamamlandı

6

Mersin'de otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi

7

Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı

8

Antalya turizminde yeni hedef gecelik 125 dolar

9

Okul sporları bilek güreşi müsabakaları Osmaniye’de başladı

10

Osmaniye’de araç yangını korkuttu