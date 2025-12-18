Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dar alanda top kapmanın ardından şut çalışması yaptı.

Turuncu-yeşilli takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.