Alarko Tarım Kazakistan'da 40 hektarlık sera açtı

İSTANBUL - Alarko Tarım Grubu, Kazakistan'da 40 hektar kapalı alandan oluşan yeni serasının açılışını gerçekleştirdi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Alarko Tarım Grubu, Kazakistan Çimkent'te geçen yıl temelini attığı sera yatırımının 40 hektar büyüklüğündeki ilk etabını devreye aldı.

Bölgedeki modern seracılık faaliyetlerini Alsera KZ çatısı altında yürüten grup, Kazakistan'da 2029 sonuna kadar 500 hektar büyüklüğe ulaşarak, bölgenin gıda arzına katkı sunacak.

Sera açılışı için düzenlenen törene, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov, Türkiye'nin Türkistan Başkonsolosu Levent Gürcan, Çimkent Büyükşehir Valisi Birinci Yardımcısı Aydın Karimov, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Grup, tarım alanındaki faaliyetlerini çevresel ve toplumsal faydayı birlikte büyüten, sürdürülebilir ve kalıcı anlayışla şekillendiriyor. Grubun Kazakistan'da hayata geçirdiği sera projesi, "yüksek verimli, temiz, kalıntısız ve ihracat odaklı tarımsal üretim yaklaşımı" ile bölgesel kalkınmayı destekliyor.

Üretim alanı, yapay zeka destekli iklimlendirme, otomasyona dayalı sulama ve ileri tarımsal kontrol sistemleri sayesinde Kazakistan'ın modern seralarından biri olarak öne çıkıyor. İlk aşamada domates üretiminin yapılacağı tesis, yüksek verimli, temiz, kalıntısız ve ihracata yönelik üretim sistemiyle faaliyet gösterecek.

Sürdürülebilir tarım anlayışıyla modern seracılık, tohum ıslahı, niş gübre ve kurutulmuş gıda alanlarında faaliyet gösteren grup, Türkiye'nin büyük modern sera işletmecileri arasında yer alıyor.

Son iki yılda tarım alanına 300 milyon dolara yakın yatırım yapan grup, Alsera çatısı altında Afyonkarahisar, Denizli ve Eskişehir'de hayata geçirdiği 120 hektar büyüklüğündeki modern seralarda ürettiği "sıfır kalıntı" belgesine sahip sağlıklı domatesleri Avrupa başta olmak üzere toplam 33 ülkeye ihraç ediyor.

Jeotermal enerji kaynaklarıyla ısıtılan ve dijital tarım teknolojileriyle donatılan seralarda, zararlılarla mücadelede inovatif yöntemler kullanılarak sürdürülebilir üretim modeline öncülük ediliyor.

- "Üretim modelimizi Kazakistan'a taşımak üzere adım attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Yıldız, köklü bilgi birikimini, inovasyon gücünü ve sürdürülebilir üretim modelini Kazakistan'a taşımak üzere adım attıklarını belirtti.

Faaliyet gösterdikleri her coğrafyada kalıcı değer üretme sorumlulukları olduğuna inandıklarını aktaran Yıldız, "Tarım Grubumuzun amiral şirketi olan Alsera, bugün 120 hektarı aşan işletme büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük modern sera yatırımcılarından biri konumunda. Kazakistan yatırımımızla Türkiye tarımındaki bu deneyim ve teknolojimizi sınır ötesine taşımanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, söz konusu sera yatırımının, 2029 sonuna dek 500 hektara ulaşması planlanan projenin ilk adımını oluşturduğunu anlatarak, "Böylece uzun soluklu ve her iki ülkeye de faydaları büyük olacak bir işbirliğini başlatıyoruz. Bu yatırım aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ve dostluğun somut bir göstergesi olmasıyla bizleri gururlandırıyor." değerlendirmesini yaptı.

