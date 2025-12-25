Alfa Romeo'dan sınırlı sayıda üretilecek iki yeni model

İSTANBUL - Alfa Romeo, küresel pazarlarda sınırlı sayıda satışa sunulacak yeni özel üretim modelleri Giulia Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın 115 yıllık geçmişine ve sportif mirasına atıfta bulunan yeni modeller, Avrupa, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika, Çin ve Japonya pazarlarında 63'er adet sınırıyla satışa çıkacak.

Modellerde 520 HP gücünde 2.9 litrelik V6 motor yer alıyor. Standart olarak sunulan "akrapovic" egzoz sistemiyle donatılan araçlarda, karbon-seramik fren sistemi, parlatılmış eloksal kaplamalı fren kaliperleri ve teknik özellikleri destekleyen hafif yapılı karbon fiber tavan bulunuyor.

Modellerin tasarımında 33 Stradale'nin "Rosso Villa D’Este" renginden ilham alındı. Bu kapsamda Giulia için daha koyu tonlara sahip "Rosso Collezione Giulia", Stelvio için ise daha parlak "Rosso Collezione Stelvio" renkleri geliştirildi. Araçların ön logosu, ayna kapakları, orta tünel ve ön panel kaplamalarında karbon fiber detaylar kullanıldı.



Cassino fabrikasında üretilen araçların iç mekanında kırmızı dikişli deri döşeme, karbon fiber gövdeli Sparco koltuklar ve deri döşemeli kapı panelleri yer alıyor. Her bir araçta, "1 di 63 Collezione" (63 taneden 1'i) ibaresiyle başlayan ve o araca özel numaralandırılmış plaketler bulunuyor.



- Quadrifoglio'nun 102 yıllık logosu bulunuyor

Quadrifoglio logosu, ilk kez 1923 yılında pilot Ugo Sivocci'nin Alfa Romeo RL ile Targa Florio'yu kazanmasıyla markanın tarihinde yerini aldı. 1963 yılında ise Giulia Ti Super modeliyle ilk kez bir seri üretim otomobilde kullanılan logo, markanın yüksek performanslı araçlarını simgeliyor.

Yeni koleksiyon, 1963 yılına ve bu tarihteki seri üretim başlangıcına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. "Instant Classics" sertifikasına sahip modeller, markanın "İtalyan, Sportif ve Kırmızı" değerlerini temsil ederken, "estetik, teknik ve mükemmelliği" bir araya getirmeyi hedefliyor.











