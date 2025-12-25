İlginizi Çekebilir

Algün Ataşehir projesinde ön talep süreci başlatıldı

İSTANBUL - Algün İnşaat, İstanbul'da hayata geçireceği "Algün Ataşehir" projesinde ön talep toplama sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi'ne komşu konumda bulunan proje, çatı havuzu ve golf sahası gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Batı Ataşehir'de yıkımları tamamlanan proje, 6 bin metrekare arsa ve yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor. 15'er katlı iki blok ile 9 ve 5 katlı iki bloktan oluşan projede, rezidans, ofis ve ticari üniteleri kapsayan toplam 267 bağımsız bölüm yer alıyor.

"Ataşehir'de Yeni Zirve" sloganıyla tanıtılan projede, yüksek çatı konsepti, teras ve çatıda adalar manzaralı yüzme havuzu, güneşlenme terası, mini golf sahası ve bahçe alanları bulunuyor. Sosyal tesislerde ise fitness, hamam, sauna, cep sineması, oyun ve müzik odaları ile çocuk oyun alanları planlanıyor.

Ön talep toplama süreci başlatılan proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 9, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 12, Avrasya Tüneli'ne 8, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19 kilometre, E-5 Karayolu'na 500 metre ve TEM Otoyolu'na 3 kilometre mesafede konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, nitelikli yapılar üreterek kentin dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ataşehir projesini karma ve konsept bir proje olarak planladıklarını aktaran Algün, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörün global oyuncuları arasında yer almak. Bu amaçla öncelikle merkezimizi İstanbul'a taşıdık ve İstanbul'un göz bebeği lokasyonlarından Ataşehir ile Beylerbeyi'nde iki büyük projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Şimdi bunlardan ilki olan Ataşehir projesine start vermiş bulunuyoruz."



