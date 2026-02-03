ALKÜ'den Akseki MYO'ya Togg desteği

ANTALYA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından uygulamalı eğitimlerde kullanılması için Akseki Meslek Yüksekokulu’na Togg marka araç hediye edildi.

Üniversite yönetimi tarafından tahsis edilen aracın, yüksekokulun eğitim, uygulama ve kurumsal faaliyetlerinde kullanılacağı bildirildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversiteye bağlı birimlerin fiziki ve teknik imkanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Akseki Meslek Yüksekokulu’nun da bu kapsamda desteklendiğini belirtti. Türkdoğan, verilen desteğin öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Baltacı da eğitime sağlanan katkı dolayısıyla üniversite yönetimine teşekkür etti. Baltacı, aracın hem eğitim faaliyetlerinde hem de kurumsal hizmetlerde kullanılacağını kaydetti.

Hediye edilen aracın, özellikle saha uygulamaları ve öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerinde aktif olarak değerlendirilmesi planlanıyor.