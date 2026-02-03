İlginizi Çekebilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
ALKÜ'den Akseki MYO'ya Togg desteği
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak
IC İçtaş İnşaat King Khalid Uluslararası Havalimanı terminallerinin yapımını tamamladı
Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Beyaz örtü içinde Salda Gölü manzaralı kayak keyfi
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı, milli takımla gururlandı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 14 sporcusunu kaybeden İstiklalspor, sahadaki başarısıyla kente umut oluyor
Kolon kanserinde düzenli tarama erken tanı için belirleyici rol oynuyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aşçı, kendisini hayata bağlayan AFAD arama kurtarma ekibiyle buluştu

ALKÜ'den Akseki MYO'ya Togg desteği

ALKÜ

ALKÜ'den Akseki MYO'ya Togg desteği

ANTALYA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından uygulamalı eğitimlerde kullanılması için Akseki Meslek Yüksekokulu’na Togg marka araç hediye edildi.

Üniversite yönetimi tarafından tahsis edilen aracın, yüksekokulun eğitim, uygulama ve kurumsal faaliyetlerinde kullanılacağı bildirildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversiteye bağlı birimlerin fiziki ve teknik imkanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Akseki Meslek Yüksekokulu’nun da bu kapsamda desteklendiğini belirtti. Türkdoğan, verilen desteğin öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Baltacı da eğitime sağlanan katkı dolayısıyla üniversite yönetimine teşekkür etti. Baltacı, aracın hem eğitim faaliyetlerinde hem de kurumsal hizmetlerde kullanılacağını kaydetti.

Hediye edilen aracın, özellikle saha uygulamaları ve öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerinde aktif olarak değerlendirilmesi planlanıyor.



Yurt Dünya 3.02.2026 13:22:05 0
Anahtar Kelimeler: alkü'den akseki myo'ya togg desteği

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Eleştiriye Neden Bu Kadar Kapalıyız?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

2

ALKÜ'den Akseki MYO'ya Togg desteği

3

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak

4

IC İçtaş İnşaat King Khalid Uluslararası Havalimanı terminallerinin yapımını tamamladı

5

Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

6

Beyaz örtü içinde Salda Gölü manzaralı kayak keyfi

7

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı, milli takımla gururlandı

8

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 14 sporcusunu kaybeden İstiklalspor, sahadaki başarısıyla kente umut oluyor

9

Kolon kanserinde düzenli tarama erken tanı için belirleyici rol oynuyor

10

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aşçı, kendisini hayata bağlayan AFAD arama kurtarma ekibiyle buluştu