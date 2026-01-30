İlginizi Çekebilir

Allianz Türkiye bireysel emeklilikte geniş fon seçenekleri sunuyor

İSTANBUL - Allianz Türkiye, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) sunduğu fon portföyü ve finansal danışmanlık hizmetiyle yatırımcıların birikimlerine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı yatırımcı profillerine yönelik fon yelpazesini geliştiren Allianz Türkiye, portföyüne eklediği yeni fonlarla öne çıkan yatırım trendlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Sektörde farklı portföy yönetim şirketleriyle işbirliği yapan şirket, Allianz Yatırım Komitesinin danışmanlığında ve finansal danışmanlık ekibinin önerileriyle risk ve getiri beklentilerine uygun fon seçenekleri sunuyor.

Farklı yatırım alanlarını kapsayan 5 ana varlık sınıfı ve çoklu varlık fonlarındaki portföyüyle hizmet veren şirket, altın ve döviz gibi geleneksel alanların yanı sıra hisse senedi veya teknoloji gibi seçeneklerde de yatırım imkanı sağlıyor.

- Her alanda yatırım imkanı

Portföyde, teknoloji, tarım-gıda ve sürdürülebilirlik temaları gibi alanlara odaklanan yabancı hisse senedi yatırım fonları, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri kapsayan yerli hisse senedi fonları, döviz cinsi faiz getirisi sunan eurobond fonları ve Türk lirası ağırlıklı fonlar yer alıyor.

Uzun vadeli getiri hedefleyenler için altın fonu ve piyasa takibi yapmak istemeyenler için çoklu varlık fonları da seçenekler arasında bulunuyor.

Yatırımları yönlendirmek amacıyla 2022 yılında kurulan ve bağımsız finans uzmanlarına da kadrosunda yer veren Allianz Yatırım Komitesi, paylaştığı analizlerle piyasa trendleri ve yatırım araçları arasında seçim yapılmasına katkı sağlıyor.

"Allianz'ım" mobil uygulamasından ulaşılabilen finansal danışmanlık hizmetiyle, uzmanlardan oluşan ekip tarafından hazırlanan fon önerileri müşterilere sunuluyor.

- "Doğru zamanda doğru varlıklar tercih edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, ekonomik koşullar ne olursa olsun yatırım yaparken doğru zamanda doğru varlıkların tercih edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Doğan, Allianz Türkiye olarak müşterilerine yatırım yönetiminde rehberlik etmeyi, finansal danışmanlık hizmeti modeliyle stratejilerinin temeline koyduklarını vurguladı.

Özellikle dalgalı ekonomik koşullarda hangi fona ne zaman yatırım yapılması gerektiğinin kritik bir konu olduğuna değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize bu anlamda optimum çözüm sağlayacak bir yatırım yönetimi için destek oluyoruz. Herkesin profesyonel yatırımcı gibi günlük takip ve işlem yapmasını bekleyemeyiz. Bunun yanında değişken piyasalara uyum sağlamak, trendleri yakalamak, sistemden sağlanacak kazancın maksimize edilmesinde kritik rol oynuyor. Fon yönetimi ve fon dağılım değişikliği gibi işlemleri müşterilerimiz, 7/24 Allianz'ım mobil uygulamamız üzerinden kolayca yapabiliyor. Sektörün bağımsız uzman profesyonellerinden oluşan Allianz Yatırım Komitesinin düzenli analizlerini ve fon önerilerini de mobil uygulamadan takip ederek uygulayabiliyor."



