Allianz Türkiye, TSB raporunda "en hızlı hasar ödemesi" ile zirvede

İSTANBUL - Allianz Türkiye, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) yayımladığı "Sigorta Sektörü Tazminat Ödeme Süreleri Raporu"na göre, kasko ve trafik sigortalarında 2025'in en hızlı hasar ödemesi yapan şirket olarak zirveye yerleşti.



Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan Allianz Türkiye, "Sigorta Sektörü Tazminat Ödeme Süreleri Raporu" verilerine göre, Aralık 2024'ten bu yana "hasar bildiriminden tazminat ödenmesine" kadar geçen süreci en kısa sürede tamamlayan şirket olarak belirlendi.

Şirket, kaskoda 14 gün, trafik sigortalarında ise 15 gün ortalama ödeme süresiyle 2025'in en hızlı hasar ödemesi yapan şirketi oldu.

Kaskoyu herkes için daha erişilebilir kılmak hedefiyle farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun farklı kasko paketlerini araç sahipleriyle buluşturan Allianz Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği taksonomisinin tüm gerekliliklerini yerine getirerek sürdürülebilir ürün sertifikası aldı.

Ford, Fiat, PSA (Citroen, DS, Opel, Peugeot), Volkswagen, Skoda, Hyundai, Seat, Audi, KIA, Nissan, Cupra, Porsche, Alfa Romeo, JEEP, Tesla, Chery ve Volvo gibi belirli araç markalarına özel kasko paketleri de sunan şirket, yetkili servislerde sunulan kapsamlı güvenceye ek olarak zengin "asistans hizmetleri" ve hızlı hasar süreci avantajları da sağlıyor.

Ayrıca Allianz Türkiye'nin Elektrikli Araç Kasko Sigortası, elektrikli araçların şarjının bitmesi ve yolda kalmaları halinde aracın en yakın şarj istasyonuna çekilmesi gibi "asistans hizmetleri"nden de herhangi bir adet sınırı olmaksızın ücretsiz olarak yararlanma imkanı tanıyor.

- "Müşterilerimizin, bize duydukları güvene layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Batu Öncül, trafikte karşılaşılabilecek risklere karşı geniş kapsamlı güvence sağlayan kaskonun artan hasar ve bakım maliyetleri karşısında da araç sahipleri için pek çok avantaj sunduğunu belirtti.

Öncül, artan onarım maliyetleri ve yükselen araç fiyatlarının, küçük bir hasarın bile ciddi maliyetlere dönüşebildiğini gösterdiğini vurgulayarak, müşterilerinin yaşamlarının tüm evrelerinde yanlarında olma hedefiyle zorlu süreçlerde en etkin ve hızlı çözümü sunduklarını aktardı.

Türkiye Sigorta Birliğinin güncel verilerine atıfta bulunan Öncül, şunları kaydetti:

"Kasko sigortasında ortalama hasar tutarları 68 bin lira seviyelerine yükselirken, ortalama primlerin 16 bin lira civarında gerçekleşmesi, doğru teminatlarla sağlanan korumanın değerini her zamankinden daha görünür kılıyor. Allianz Türkiye olarak, müşterilerimizin bu risklere karşı bütçelerini güvence altına alan, kapsamlı ve avantajlı kasko çözümleri sunarak her an yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 83 bin hasar dosyası ödemesi gerçekleştirdik. Tüm bunların neticesinde tazminat ödemesinde de en hızlı geri dönüş yapan şirket olarak zirvedeki yerimizi koruyoruz."