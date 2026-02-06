Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Alternatif Bank, küresel sermaye piyasalarında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyan Additional Tier 1 (AT1) eurobond ihracını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam 200 milyon dolar tutarındaki ihraç, bankanın sermaye yapısını güçlendirirken uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Söz konusu işlem, bankanın uluslararası piyasalardaki konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koydu. İhraç sürecinde gelen 1,2 milyar doları aşan talep, işlemin büyüklüğünün altı katını aşarak güçlü bir yatırımcı güvenine işaret etti.

İşlemde yatırımcı dağılımı incelendiğinde, yüzde 59'unun İngiltere ve İrlanda, yüzde 25'inin Orta Doğu, yüzde 12'sinin Kıta Avrupası ve yüzde 4'ünün Asya ile off-shore Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Söz konusu dağılım, Alternatif Bank'ın farklı bölgelerdeki kurumsal yatırımcılar nezdinde artan görünürlüğünü ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası piyasalarda son dönemde Türk bankacılık sektörüne yönelik artan ilginin bir yansıması olarak değerlendirilen ihraç, Alternatif Bank'ın uzun vadeli büyüme stratejisini ve güçlü bilanço yapısını destekleyen önemli bir adım oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Güven, AT1 eurobond ihracına gelen yüksek ve çeşitli yatırımcı ilgisinin, bankaya ve Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Güven, gerçekleştirdikleri işlemle sermaye yapılarını daha da güçlendirirken, uluslararası piyasalardaki etkinliklerini de artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



