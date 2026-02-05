İlginizi Çekebilir

Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı
Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu
Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık
Taekwondo okul sporları il seçmeleri Osmaniye’de tamamlandı
Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi
Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak
Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor
Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu

Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'de Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda park halindeki ambulansın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, kontrollerin ardından doğal yaşamına bırakıldı.
Olay, Esenevler Mahallesi 7 Ocak Stadyumu yanında bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda meydana geldi. İstasyonda görevli sağlık çalışanları, park halindeki ambulansın alt kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kediyi kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalışan sağlık çalışanları, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulansın ön kaput kısmının açılmasının ardından aracın altına giren bir itfaiye eri, özel eldiven kullanarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yapılan kontrolde herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenen sokak kedisi, doğal yaşamına bırakıldı.



Osmaniye 5.02.2026 16:03:00 0
Anahtar Kelimeler: Ambulansın altına sıkışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı

2

Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

3

Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

4

Taekwondo okul sporları il seçmeleri Osmaniye’de tamamlandı

5

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi

6

Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

7

Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak

8

Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor

9

Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi

10

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu