Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlayan 8 sağlık çalışanına sertifika

Osmaniye'ce Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programını başarıyla tamamlayan 8 sağlık çalışanı düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 30 Ekim’de başlayan ve 22 iş günü süren program sonunda 8 sağlık çalışanı sertifika almaya hak kazandı. Eğitim programına, hastanede görev yapan personelin yanı sıra çeşitli illerden gelen sağlık çalışanları da katıldı. Katılımcılara ameliyathane süreç yönetimi, sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü, cerrahi ekipman kullanımı ile ameliyat öncesi ve sonrası bakım uygulamalarına yönelik kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Hastanede düzenlenen sertifika törenine; Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Doğan Kırtıloğlu, Müdür Yardımcısı Tülay Şahin, program sorumlusu eğitim hemşireleri ve kursiyerler katıldı. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, sağlık çalışanlarının mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının, hastanenin hizmet kalitesini artıran önemli bir çalışma olduğu vurgulandı. Programı başarıyla tamamlayan tüm sağlık çalışanları tebrik edilirken, eğitim sürecine katkı sunan yönetici ve eğitim personeline teşekkür edildi.