İlginizi Çekebilir

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı
Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı
Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi
Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

İSTANBUL - Anadolu Güçbirliği Holding, yeni yapısının ardından ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, Bellona ve Doqu Home grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelindeki ana bayilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2025 performansı değerlendirilirken 2026'ya ilişkin stratejik hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni yapılanma sonrası gerçekleştirilen ilk buluşmada, 2025'e ait veriler değerlendirilirken, 2026'ya ilişkin büyüme stratejileri, mağazacılık yatırımları, ihracat hedefleri, global pazarlarda genişleme planları ve markaların yenilikçi ürün yol haritaları detaylı olarak aktarıldı.

Toplantı boyunca, müşteri deneyimi odaklı yenilikler, dijital dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve satış-sonrası hizmetlerde kalite artırıcı uygulamalar da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Anadolu Güçbirliği Holding, sektördeki konumunu pekiştirmek adına bayi ekosistemini destekleyen toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Karavil, yeni yapılanmalarıyla birlikte attıkları her adımın, markalarının büyüme yolculuğunu ileri taşımayı hedefleyen stratejik bir vizyonun parçası olduğunu belirtti.

Karavil, ilk ana bayi toplantılarını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "2026 yılı dönüşüm, yenilik ve global ölçekte daha güçlü bir konumlanma ile markalarımız için önemli bir dönüm noktası olacak." ifadesini kullandı.

Bellona olarak 2026'yı yenilikçi adımların hız kazanacağı bir yıl olarak geçireceklerinin altını çizen Karavil, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik stratejilerimizin daha güçlü sonuçlar vereceği ve uluslararası pazarlarda marka konumumuzu bir üst seviyeye taşıyacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Üretim deneyimimiz, tasarım vizyonumuz, güçlü tedarik yapımız ve 30 yıllık marka mirasımızla çok daha iddialı bir Bellona için kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye genelindeki ana bayilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ise bu yolculuğun en değerli unsurudur."



Ekonomi 1.12.2025 16:34:06 0
Anahtar Kelimeler: anadolu güçbirliği holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı

2

Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı

3

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

4

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

5

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

6

Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

7

Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

8

Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

9

Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes

10

AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı