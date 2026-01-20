Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Anadolu'nun kahve kültürünün tanıtılması amacıyla Adana'nın Seyhan ilçesinde açılan Kahve Evi Müzesi, 2 yılda 50 bine yakın ziyaretçi tarafından gezildi.

Seyhan Belediyesince kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Tepebağ Mahallesi'nde 2024'ün ocak ayında açılan müze, Anadolu'da tarihi uzun yıllara dayanan kahve kültürüne ışık tutuyor.

Ressam ve heykeltıraş Şahin Paksoy ile tasarımcı ve yazar Gönül Paksoy'un topladığı eserlerle oluşturulan müze, kahve tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergileniyor.

Açılışından itibaren yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan Kahve Evi Müzesi, her gün 08.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

- "Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor"

Seyhan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Utku Arınç, AA muhabirine, Türk kahvesi kültürünü yaşatmayı ve tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin kahve tüketiminde kullanılan birçok tarihi materyali incelediğini dile getiren Arınç, "Müzede öğütme ve pişirme tavaları, dibekler, soğudanlıklar, fincanlar ve cezveler bulunmaktadır. Yaklaşık binin üzerinde eser var. Burada günümüzden yaklaşık 200 yıl öncesine ait eserlerin olduğu biliniyor." dedi.

Arınç, yerli ve yabancı turistlerin Türk kahvesine ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor. Önümüzdeki yıllarda buranın çok daha hak ettiği değeri göreceğini düşünüyoruz. Müzemize özellikle Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali'nde şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğradığını, gördüklerinden çok mutlu olduklarını biliyoruz."

Arınç, projeye desteklerinden dolayı Valilik ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile Şahin ve Gönül Paksoy kardeşlere teşekkür etti.

- "İnsanı geçmişe götürüyor"

Ziyaretçilerden Feyza Kutlubay da müzeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Güzel bir yer olmuş, insanı geçmişe götürüyor. Büyüklerimizin evlerini hatırlattı. Geçmişi hatırlamak güzel geldi. Herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Oya Cerit Tüylüce de kahve kültürüne ilişkin daha önce görmediği birçok eseri görme fırsatı bulduğunu söyledi.