İlginizi Çekebilir

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor
Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor
Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında
Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı
YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak
Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek
Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu
Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi
Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu
GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı

Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu

Anamur

Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu

MERSİN - Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Gün, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaddin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özkan Poçulu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.



Yurt Dünya 3.12.2025 14:56:55 0
Anahtar Kelimeler: anamur'da engelliler "3 aralık dünya engelliler günü" etkinliğinde buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor

2

Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor

3

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında

4

Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı

5

YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

6

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

7

Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu

8

Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi

9

Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu

10

GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı