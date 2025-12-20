İlginizi Çekebilir

Jeep SUV modeli Compass'ın üretimine başladı
Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor
Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:
Antalya'da oteller yılbaşına hazır
Sardunyanın yerli çeşitleri geliştirilerek sektöre kazandırılacak
Hippoterapi, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonuna destek sağlıyor
Yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor
Adana'da özel gereksinimli bireyler atıkları ekonomiye kazandırarak gelir elde ediyor
Tarihi konak, Burdur'un ilk milletvekili Mehmet Akif Ersoy’un yaşamına ışık tutuyor
Anamur'da koordinasyon toplantısı düzenlendi

Anamur'da koordinasyon toplantısı düzenlendi

Anamur

Anamur'da koordinasyon toplantısı düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı başkanlığında yapıldı.

Çatlı, toplantıda kolluk kuvvetleriyle yargı arasındaki uyumlu işbirliğinin, suçla mücadelede etkinliğin artırılması ve temel hakların korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcıları tarafından sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, delil toplama ve muhafaza süreçleri, talimatların uygulanmasına ilişkin usuller ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı.



Yurt Dünya 20.12.2025 12:00:26 0
Anahtar Kelimeler: anamur'da koordinasyon toplantısı düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Jeep SUV modeli Compass'ın üretimine başladı

2

Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor

3

Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:

4

Antalya'da oteller yılbaşına hazır

5

Sardunyanın yerli çeşitleri geliştirilerek sektöre kazandırılacak

6

Hippoterapi, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonuna destek sağlıyor

7

Yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor

8

Adana'da özel gereksinimli bireyler atıkları ekonomiye kazandırarak gelir elde ediyor

9

Tarihi konak, Burdur'un ilk milletvekili Mehmet Akif Ersoy’un yaşamına ışık tutuyor

10

Anamur'da koordinasyon toplantısı düzenlendi