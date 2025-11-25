İlginizi Çekebilir

Antalya Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması

Antalya Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması

ANTALYA - Antalya Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Antalya Adliyesi önünde, avukatlarla açıklama yapan Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Kolaylaştırıcısı Avukat Gamze Eroğlu, kadına yönelik şiddetin ağır bir insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

Türkiye’de şiddeti önleyecek tedbirlerin alınmaması sebebiyle bu durumun bir olgu haline geldiğini savunan Eroğlu, “Kadınlara yönelik şiddetle mücadele, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavıdır. Kadına yönelik şiddet kamusal alanın sorunudur. “ ifadelerini kullandı.

Eroğlu, devletin tüm kurumları ve yargı organlarının kadınların yaşam hakkını güvence altına almakla yükümlü olduğunu, yaşam hakkını korumanın ertelenemez bir yükümlülük olduğunu kaydetti.



