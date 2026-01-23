İlginizi Çekebilir

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini gerçekleştirecek

ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2026 yılının ilk gösterimini modern dans eseri "Tria" ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sezonun tek modern dans prodüksiyonu olan "Tria", 24 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İki perdeden oluşan eser, bu sezon yalnızca altı kez sahnelenecek. İlk gösterimin ardından 27 Ocak Salı akşamı ikinci kez izleyiciyle buluşacak.

"Tria", İstanbul, Helsinki ve Seul ekseninde şekillenen üç farklı dünyayı aynı sahnede bir araya getiriyor. Eser, Alper Marangoz'un koreografisini üstlendiği "Koz", Emrecan Tanış'ın koreografisini üstlendiği "Fragment" ve Young Soon Hue'nin koreografisini yaptığı "This is Your Life" bölümlerinden oluşuyor.

Şef İsmail Aytuğ Ülgen'in "This is Your Life" için özel olarak bestelediği "La Pegadiza" parçası da izleyiciyle ilk kez buluşacak.

Eserin dekor düzenlemesini Çağda Çitkaya, kostüm tasarım ve düzenlemesini Gülay Korkut, ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstlendi. 2025-2026 sanat sezonunda DOB repertuvarındaki tek modern dans eseri olma özelliği taşıyan "Tria"nın biletleri, Antalya Devlet Opera ve Balesi gişeleri ile www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.



