Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi

ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Fındıkkıran" balesi, yeni sezonunda ilk kez Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserde orkestra şefi Hakan Kalkan, başkemancı ise Koray Önel oldu.

Eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını Mustafa Eski ve projeksiyon tasarımını ise Önderhan Dilek yaptı.

Eserde, Riine Sasaki "Clara", Yağızhan Danış "Fındıkkıran", Sayaka Matsushita "Şeker Perisi", Mert Söylemez "Drosselmeyer", Egemen Kunt "Kral Fare", M. Buket Tüzün Çağlar "Anne", Cenk T. Şahinalp "Baba" ve Elif Meyra Cankat "Fritz çocuk sanatçı" rolüyle sahne aldı.

Eser, 29 Kasım saat 15.00'te tekrar sahnelenecek.

- "Fındıkkıran" balesi

Eser, Noel gecesi Clara'nın evinde gerçekleşen görkemli bir baloyla başlar. Aynı gece masalsı bir kapının açılmasıyla Clara ve izleyiciler için fantastik yolculuğa çıkar. Oyuncaktan gerçek bir çocuğa dönüşen Fındıkkıran Prens ile Clara, kötü Kral Fare'nin karşısında cesurca savaşır. Çaykovski'nin melodileriyle hayat bulan hikaye, Karlar Ülkesi'nden Şeker Ülkesi'ne uzanan bir rüyayı sahneye taşır.



Yurt Dünya 28.11.2025 13:51:28 0
