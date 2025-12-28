Antalya Devlet Opera ve Balesi yılbaşına özel konser düzenledi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yılbaşı dolayısıyla düzenlediği konserde dünya klasiklerinden oluşan repertuvarlarını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde kapalı gişe olarak sahnelendi.

Şef Maximilian Cem Haberstock yönetimindeki orkestranın başkemancılığını ise Demet Emen üstlendi.

Konserde, klasik müzik repertuvarının seçkin eserleri seslendirildi.

Öte yandan, 29 Aralık'ta tekrar sahnelenecek konserin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve www.biletinial.com sitesinden temin edilebilecek.




