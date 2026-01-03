İlginizi Çekebilir

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı

ANTALYA - Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların soğuk havadan etkilenmemesi için bazı önlemler alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, soğuk havaya duyarlı hayvanların yaşam alanları, fizyolojik yapıları ve doğal yaşam koşulları dikkate alınarak iklimlendirildi.

Doğal Yaşam Parkı'nda hava sıcaklığı 7 gün 24 saat takip edilerek, hayvanların yaşam alanları, nem ve ısılarına göre ayarlandı.

Lemurlar için kalorifer, sürüngenler ve bukalemunlar için yerden ısıtma sistemleri, ultraviyole ışıklandırmalar kullanılıyor. Yazlık, kışlık bölmesi bulunan hayvanların kışlık alanları da takip ediliyor.

Veteriner Oğulcan Demir, hayvanların fizyolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yaşam alanlarının yeniden düzenlendiğini belirtti.

Hayvanların bağışıklık sistemleri ve enerji ihtiyaçlarından dolayı beslenme programlarının revize edildiğini dile getiren Demir, "Birçok hayvanımızın yazlık ve kışlık alanları mevcut. Kışlık alanlarda iyileştirmeler yaptık. Soğuğa duyarlı tüm hayvanlarımızın ihtiyaçları gözetilerek en uygun iklim şartlarını titizlikle sağlıyoruz." dedi.



