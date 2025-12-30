Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Zaimoğlu, mesajında, 2026 yılının sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Antalya'nın turizmin başkenti olmasının yanı sıra yeni yılda huzurun da başkenti olacağını belirten Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yıl coşkusunun sevinçle ve güven içinde yaşanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda, trafik kurallarına titizlikle uyulması, alkolün etkisiyle araç kullanılmaması, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan davranışlardan kesinlikle kaçınılması ve görev başındaki personelimizin uyarı ve yönlendirmelerine anlayışla uyulması büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilmektedir."

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman olduğu gibi 2026 yılının ilk anından itibaren de şehrin huzuru, güvenliği ve tesis edilen kamu düzeninin devamı için tüm birimleriyle görev başında olacaklarını aktaran Zaimoğlu, vatandaşlara da sağduyulu olmaları ve kurallara uymaları yönünde çağrıda bulundu.




