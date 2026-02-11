Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Eriş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Eriş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" fotoğrafını oylayan Eriş, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafına oy veren Eriş, "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfin yerinde" karesini tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Y.M. Al-Yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durum kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Eriş, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Milli Eğitim Müdürü Eriş, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğraf karelerinin her birinin derin anlam taşıdığını belirten Eriş, "Fotoğrafların hepsi bir birinden kıymetli. Ben de içlerinden duygularımı yansıttığını düşündüğüm kareleri oyladım. Emeği geçen herkesi tebrik ederim." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.



Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.