Antalya Limanı'nın altyapısı yenilenecek

ANTALYA - Antalya Limanı'nda yük hacminin arttırılması ve aktif kullanılmasının sağlanması için altyapısı yenilenecek.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (BAİB) yapılan açıklamaya göre, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, QTerminals Antalya Limanı Ticaret Müdürü Yaşar İnal, BAİB üyeleri ve gümrük müşavirlerinin katılımıyla birlikte toplantı düzenlendi.

Sipahioğlu, burada yaptığı konuşmada, limanda yük hacminin artması, limanın aktif kullanılması ve müşteri memnuniyeti için göreve geldiklerini belirtti.

Antalya Limanı'na önemli yatırımların yapılacağını bildiren Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Limanın 10 metre olan derinliğini zaman içerisinde 15 metreye çıkartmayı hedefliyoruz. Altyapı sorununu gidererek ve hat sayısını artırarak ihracatçılara daha iyi hizmetler sunmayı ve böylece Antalya Limanı'ndan uzaklaşan ihracatçılara yeniden Antalya'da hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Limana yatırım yapılması gerekiyor, bu yönde master plan çalışması yapılıyor. Derinlik artacak, ekipmanlar yenilenecek. Antalya'ya boyu 300 metreye kadar olan gemileri getirmeye çalışacağız."

Sipahioğlu, planlama, izin süreçlerinin, yatırımların ve ekipman alımının gelecek yıl içinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Çavuşoğlu da ihracatçıların Antalya Limanı'nı verimli bir şekilde kullanamadığını belirtti.

Bunun yüksek maliyet, altyapı ve hat yetersizliğinden kaynaklandığını belirten Çavuşoğlu, "Liman yönetiminin limana yatırım yapacağı yönündeki aktarımları bizleri heyecanlandırdı. Limana yatırım yapılması, altyapı ve hat yetersizliğinin giderilmesi yönündeki taleplerimizin karşılık bulması bizi umutlandırdı. Umarım yatırımlar en kısa sürede hayata geçer, ihracatçı firmalarımız limanımızı daha verimli kullanarak ürünlerini alıcılara ulaştırır." diye konuştu.



