Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline başladı.

Antalya'da 498 bin 603 öğrenci ile 37 bin 432 öğretmen karne heyecanı yaşadı.

Vali Hulusi Şahin, Serik ilçesindeki Dr. Gülşen-Dr. Baki Özpınar İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Şahin, öğrencilerin 15 günlük tatilde dinleneceklerini, eğleneceklerini, spor yapacaklarını ve aranın arkasından zinde bir şekilde ikinci yarıya başlayacaklarını söyledi.

Öğrencilere verimli tatil geçirmelerini öneren Şahin, "Çocuklarımızın hepsi çok başarılı, çalışkan ve istekli. Onlar bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz ve umudumuz. Evlatlarımıza ne yapsak azdır. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, Türkiye'nin geleceği için en büyük sigortamızdır. Biz de bütün emeklerimizi onlar için harcıyoruz." dedi.

Vali Şahin, programın devamında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Programa, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde 823 okulda 161 bin 583 öğrenci karne aldı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törene katılan Vali İdris Akbıyık, öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Akbıyık, tatillerini iyi geçirmeleri için tavsiyede bulunduğu öğrencilerden kitap okumalarını istedi.

Törene, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş de eşlik etti.

- Burdur ve Isparta

Burdur'da 40 bin 204 öğrenci karne aldı.

Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu'nda düzenlenen törende Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Bilgihan, öğrencilere karnelerini vererek iyi tatiller diledi.

Törene, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç ve protokol üyeleri de katıldı.

Isparta'da da Yurt-Bir Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak katıldı.

İl genelinde 75 bin öğrencinin karne aldığı törende Erin ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi.



