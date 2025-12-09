Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yenen Antalya Sağlıkspor birinci oldu.

28 takımın katıldığı turnuvada "Antalya Sağlıkspor" takımı şampiyon oldu. Organizasyonda, "Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu" takımı ikinciliği, "Eczacılar Odası" takımı üçüncülüğü elde etti.

"Sağlık için sahadayız" temasıyla düzenlenen organizasyonda konuşan İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, "Spor kardeşliktir, dostluktur. Spor vasıtasıyla hem kendi sağlığımızı koruyoruz hem de bazı mesajlarımızı geniş kitlelere ulaştırabiliyoruz." dedi.

Organizasyona katılan takımları kutlayan Özkan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sponsor firmalara ayrıca teşekkür etti.





