Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çandır, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçen Çandır, "Haber" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Maskeli balo" karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğraflarına oy veren Çandır, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesini seçti.

Çandır, AA muhabirlerince güzel bir fotoğraf seçkisi hazırlandığını söyledi.

Ajans tarafından her yıl düzenlenen bu etkinliği önemsediğini ifade eden Çandır, "Her yıl birbirinden özel, güzel ve farklı kareleri görüyoruz. Bu çalışma hem ülkemizi hem dünyayı yansıtıyor. Seçmekte hayli zorlandığımız kareler vardı. Her türlü zor şartlara rağmen haber peşinde koşan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.