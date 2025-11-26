İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Antalya Ticaret Borsası kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret Borsası kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret Borsası kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, toplantıda yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 39,5'e düşürmesini iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını belirtti.

Faiz indiriminin reel piyasaya doğrudan etki etmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, "Bu indirimin ticari kredi faizlerine hızlı ve güçlü biçimde yansımasını bekliyoruz. Finansmana erişim hızlanmadığı sürece faiz indirimi tek başına yeterli olmayacak." diye konuştu.

Bülbül, ihracatçılara verilen döviz dönüşüm desteğinin 2026'ya kadar uzatılmasını yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

COP31 dönem başkanlığının Türkiye'ye verilmesinin uluslararası alandaki görünürlüğü artıracağına işaret eden Bülbül, "Liderler Zirvesinin İstanbul'da, ana konferansın Antalya'da yapılacak olması Antalyamıza değer katacaktır. 197 ülkenin iklim için aynı masaya oturacağı konferansta, Antalya'yı tarımdan turizme uzanan üretim gücü ve uluslararası organizasyon birikimiyle dünyaya anlatma fırsatı bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu



Yurt Dünya 26.11.2025 15:26:54 0
Anahtar Kelimeler: antalya ticaret borsası kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu