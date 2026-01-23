Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacısüleyman, 2025'i değerlendirdi, 2026 öngörülerini açıkladı

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2025 yılının ekonomik, ticari ve sektörel gelişmelerini değerlendirdi, 2026 yılına ilişkin öngörülerini açıkladı.

Hacısüleyman, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının küresel ölçekte olumsuz gelişmelerle başladığını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini, dünya genelinde jeopolitik risklerin sürdüğünü söyledi.

Pandemi sonrası küresel ekonomik yapıda önemli değişimler yaşandığını ifade eden Hacısüleyman, "2021-2023 döneminde reel büyüme oranları yüzde 15'lerden yüzde 20'lere çıktı. 2024 sonrası bazı zorluklar yaşandı ancak 2025 itibarıyla dengelenme süreci başladı." dedi.

Ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacısüleyman, cari dengenin iyileştiğini, risk primlerinin gerilediğini ve kredi notlarında artış yaşandığını kaydetti.

Hacısüleyman, enflasyonda düşüş sürecine girildiğini ve faiz indirimlerinin başladığını bildirerek, sanayinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının tarihi düşük seviyelerde olduğuna dikkati çekti.

Antalya'da tarım ihracatının geçen yılla benzer seviyede gerçekleştiğini belirten Hacısüleyman, "Nakit akışlarında sıkıntılar başladı. Tüketimi azaltma hedefi, üretimde sorunlara yol açtı." ifadesini kullandı.

Antalya ekonomisine ilişkin verileri de paylaşan Hacısüleyman, kentin Türkiye'nin 6'ncı büyük ekonomisi olduğunu vurguladı. Bursa ile Antalya arasındaki ekonomik büyüklük farkının fazla olmadığını aktaran Hacısüleyman, Bursa'nın ekonomik büyüklüğünün 1,67 trilyon lira, Antalya’nın ise 1,52 trilyon lira olduğunu söyledi.

Hacısüleyman, Antalya'nın tarımda Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığından bahsederek, "Türkiye tarımı yüzde 5,1 büyürken, Antalya yüzde 6,1 büyüdü. Hizmet sektöründe ise ülke ortalamasının üzerindeyiz." dedi.

Antalya'nın 2024 yılında Türkiye'nin büyümesine en fazla katkı sağlayan iller arasında 8'inci sırada yer aldığını bildiren Hacısüleyman, ihracatta en fazla Almanya'ya ürün gönderildiği bilgisini paylaştı.

Konut satışlarına da değinen Hacısüleyman, Antalya'nın Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer aldığını, 2024 yılında yabancılara 7 bin 118 konut satıldığını ve konut metrekare fiyatlarının yüzde 26 arttığını ifade etti.

Hacısüleyman, Antalya'nın en fazla göç alan illerden biri olduğunu söyleyerek, 2025 yılının ilk 11 ayında kentte 4 bin 122 şirket kurulduğunu açıkladı. Kapanan şirket sayısında Türkiye genelinde yüzde 9, Antalya'da ise yüzde 11 artış yaşandığını açıklayan Hacısüleyman, konaklama vergisinin en az yüzde 50'sinin yerel yönetimlerde kalması gerektiğini savunduklarını dile getirdi.

Kentte trafiğe kayıtlı 1 milyon 670 bin motorlu araç bulunduğunu da aktaran Hacısüleyman, yangın güvenliği konusuna özel önem verdiklerini belirtti.

- "Kaleiçi'nde yangına dayanıklı kapı sorunu çözüldü"

Kaleiçi'nde özellikle yangına dayanıklı kapılar konusunda yaşanan sorunun çözüldüğünü ifade eden Hacısüleyman, yangın güvenliğinin yalnızca kapılarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Hacısüleyman, "Antalya'daki işletmelerde yangın güvenliği genel olarak üst seviyede. İnsan hayatı her şeyden önemli. Kaleiçi'nde kapı sorunu çözüldü ancak halen çözülmesi gereken bazı başlıklar var." diye konuştu.

Turizme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hacısüleyman, kente gelen her turistin önemli olduğunu belirterek, okulların aynı tarihlerde açılıp kapanmasının ekonomik hareketliliği sınırladığını, tatil dönemlerinin bölgesel olarak planlanması gerektiğini söyledi.

Trafik sorununa da değinen Hacısüleyman, 4'üncü etap tramvay projesinin onaylanmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

COP31 toplantısının Antalya'da yapılacak olmasının kent için önemli fırsat olduğuna değinen Hacısüleyman, fuarcılığın geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

