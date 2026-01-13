İlginizi Çekebilir

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi
E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor
Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'de dolu etkili oldu
Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı
Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu
Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı
Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

ANTALYA - Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Özel Sağlık Tesisi Yapımı Karşılığında 35 Yıl Süreli Kiralama" ihalesi kapsamında hayata geçirilecek proje için protokol imzalandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihale sonucunda, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parsel üzerinde yapılacak özel sağlık tesisi yatırımına ilişkin protokol töreni düzenlendi.

Törende, ihale sürecinde asgari kira bedeline yüzde 561 artırım yapan MLP Sağlık Hizmetleri AŞ (Medical Park), en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. Protokolün imzalanmasıyla birlikte projenin resmen hayata geçme süreci başladı.

Proje kapsamında inşa edilecek özel sağlık tesisinin, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmesi, Antalya'nın sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yeni istihdam alanları oluşturması hedefleniyor. Ayrıca vakıf gelirlerinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir modelle kamu yararına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

İhale şartnamesine göre kira ödemeleri inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte yapılacak ve her yıl güncellenen ekonomik göstergeler doğrultusunda artırılacak. Bu uygulamayla vakıf mallarının değerinin korunması ve kamu menfaatinin uzun vadede güvence altına alınması hedefleniyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, yaptığı açıklamada, vakıf mallarının gelecek kuşaklara emanet olduğunu kaydetti.

Vakıf mallarını korurken topluma en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirmeyi görev bildiklerini vurgulayan Pervaneli, "Bu yatırımla hem vakıflarımız uzun vadeli bir gelir yapısına kavuşacak hem de Antalya sağlık alanında önemli bir kazanım elde edecek." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projeden elde edilecek gelirlerin sosyal yardımlar, eğitim destekleri ve kültürel mirasın korunması başta olmak üzere çeşitli alanlarda toplumun hizmetine sunulacağını bildirdi.​​​​​​​




Yurt Dünya 13.01.2026 19:35:33 0
Anahtar Kelimeler: antalya vakıflar bölge müdürlüğü özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

2

Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

3

E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor

4

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

5

Mersin'de dolu etkili oldu

6

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

7

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

8

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

9

Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı

10

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı