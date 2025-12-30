İlginizi Çekebilir

Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye
BAKA'nın aralık ayı toplantısı Antalya'da yapıldı
Allianz Türkiye toplumsal yatırımlarla sürdürülebilir geleceğe katkı sağladı
Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı
Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı
Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Antalya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajı
Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Adana'da 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı
Hasanbeyli’de inşaat işçilerine “Kadına El Kalkamaz” broşürü dağıtıldı

Antalya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajı

Antalya Valisi Şahin

Antalya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajı

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte yaşayan vatandaşların yeni yılını kutladı.

Şahin, mesajında, 2026 yılına yeni hedefler ve tazelenen umutlarla girildiğini, kentin turizmden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini bildirdi.

Geride kalan yılın, turizmde rekorların konuşulduğu, sağlıkta altyapı ve kapasitenin güçlendirildiği, ulaşımda şehir içi ve bölgesel yatırımların hayata geçirildiği, eğitimde ise çocukların geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeye yönelik adımların atıldığı bir dönem olduğunu belirten Şahin, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bu süreçte, 'Türkiye'nin Vitrini' Antalya'mıza önemli yatırım ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Turizmde yeni rekorlara imza atarak Antalya'mızın dünyanın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri haline gelmesine katkı sağladık. Turizmdeki büyümeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleriyle yüksek standartlı yolları, köprülü kavşakları ve tünelleri kentimize kazandırarak milletimizin hizmetine sunduk."

Mesajında, kentin milli ve manevi değerlerinin yaşatılmasına yönelik çalışmalara da değinen Şahin, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in hatırasını kent belleğinde diri tutacak projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Antalya'nın eşsiz lezzetlerinin korunması ve markalaştırılması amacıyla coğrafi işaret başvurularının yapıldığını bildiren Şahin, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için güvenlik birimleriyle birlikte suç odaklarına karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

2026 yılında da Antalya için yeni yatırımlar ve projelerle çalışmaların süreceğini belirten Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Turizmde elde ettiğimiz başarıyı daha da ileriye taşırken, eğitimden sağlığa, kültür ve sanattan teknolojiye kadar her alanda şehrimizin geleceğini inşa etmeyi sürdüreceğiz. 2026 yılında ayrıca, 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Asya - Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) gibi pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak kent ve ülke markamızın güçlenmesine katkı sunacağız. Güzel şehrimizin yarınları için gece gündüz demeden emek veren, sorumluluk alan ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor bu ortak gayretin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve temennilerle; 2026 yılının barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyor, başta siz Antalyalı hemşehrilerimiz ve şehrimizde ağırladığımız misafirlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını içtenlikle kutluyorum."



Yurt Dünya 30.12.2025 16:36:15 0
Anahtar Kelimeler: antalya valisi şahin'den yeni yıl mesajı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye

2

BAKA'nın aralık ayı toplantısı Antalya'da yapıldı

3

Allianz Türkiye toplumsal yatırımlarla sürdürülebilir geleceğe katkı sağladı

4

Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı

5

Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı

6

Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

7

Antalya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajı

8

Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

9

Adana'da 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı

10

Hasanbeyli’de inşaat işçilerine “Kadına El Kalkamaz” broşürü dağıtıldı