Antalya'da "1. Yara Bakım Sempozyumu" gerçekleştirildi

Antalya

ANTALYA - Antalya’da Kepez Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde "1. Yara Bakım Sempozyumu" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sempozyum, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Yara bakımının multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini, hasta güvenliği ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Özkan, bilimsel ve mesleki etkinliklerin sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan'ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda yara bakımına ilişkin güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve bakım süreçleri alanında uzman sağlık profesyonellerince ele alındı.

Gün boyu süren oturumlarda katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

İl genelinde 9 kamu hastanesinde kronik yara bakım hizmeti verildiği belirtildi, bu alandaki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel etkinliklerin önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen sempozyum, verimli paylaşımlarla tamamlandı.



