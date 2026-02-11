İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan toplantıda, merkezin mevcut personel durumu, hizmet kapasitesi, çağrı istatistikleri, yürütülen farkındalık çalışmaları ile devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Toplantıda, 112 farkındalığının artırılması amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla 164 okulun ziyaret edildiği, 49 bin 861 öğrenciye eğitim verildiği bildirildi.

Gereksiz çağrıların en aza indirilmesi amacıyla farkındalık eğitimlerinin sürdürüleceği, hizmet kalitesinin artırılması için personele yönelik eğitim faaliyetlerine devam edileceği vurgulandı.

Antalya'da vatandaşlara sunulan acil çağrı hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, 112 hattının gereksiz ve asılsız aramalarla meşgul edilmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

2022-2025 yıllarında sisteme gelen çağrıların yüzde 46'sının asıllı, yüzde 25'inin asılsız, yüzde 29'unun ise anons aşamasında kapandığı aktarıldı.

Kabahatler Kanunu kapsamında, 2024 yılında asılsız ihbarda bulunan 29 kişi hakkında 51 bin 821 lira, 2025 yılında ise 63 kişi hakkında 167 bin 264 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. 2026 yılında da 13 kişi hakkında idari işlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Sahil Güvenlik Antalya Hava Grup Komutanı Binbaşı Ufuk Uçar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, AFAD Müdürü Necmi Erçin, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.



