İlginizi Çekebilir

Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Kemer'de anıldı
Osmaniye’de mavi yumurtlayan tavukları çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı
Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı
EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi
Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı
MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi
Futbol: Trendyol 1. Lig

Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı

Antalya

Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı"nı kurdu.

Yeni Alanyalılar Platformu tarafından, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin yapıldığı pazarda, yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Yeni Alanyalılar Platformu Başkanı Yasin Kınay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın yerleşik yabancı nüfusuyla Türkiye'de istisnai bir şehir olduğunu söyledi.

Etkinlikte farklı ülkelerden katılımcıların kendi kültürlerinin yanı sıra geleneklerini ve yöresel yemeklerini de paylaştığını aktaran Kınay, "Uluslararası Noel Pazarı'nda yapılan satışlardan elde edilen gelir, engelli bireyler yararına kullanılırken, etkinlik süresince konserler, fotoğraf sergileri ve stantlarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle renkli ve keyifli bir hafta sonu yaşanacak" dedi.

Pazar, yarın akşam sona erecek.



Yurt Dünya 13.12.2025 20:59:03 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "15. uluslararası yeni yıl pazarı" açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü

2

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Kemer'de anıldı

3

Osmaniye’de mavi yumurtlayan tavukları çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı

4

Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı

5

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı

6

Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi

7

Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı

8

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

9

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

10

Futbol: Trendyol 1. Lig