İlginizi Çekebilir

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi
Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı
Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı
Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar
SunExpress'te üst düzey atama
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor
Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı
Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi

Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

Antalya

Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

ANTALYA - Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki törene Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Good Earth Vision Kurucusu Tal Garih ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, girişimciliğin temelinde ahlak, emek ve güvenilir karakterin bulunduğunu belirtti.

Girişimciliğin sadece parayla ölçülemeyeceğini vurgulayan Şahin, "İçinizdeki niyet sahih olsun, çalışkan olun, namuslu olun, çevrenizde bir isminiz ve güveniniz olsun, o zaman başarı kendiliğinden gelir. Kritik olan şey emek ve alın teridir. Ayrıca iyi bir fikir tek başına yetmez, o fikrin peşinde koşacak adanmış bir ruh gerekir." dedi.

- "Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur"

Şahin, girişimciliğin kırılgan dönemlerinde melek yatırımcılığın önemine işaret etti.

"Bir fidanı dikerken nasıl can suyu verip yanına bir çubuk koyuyorsak melek yatırımcılık da tam olarak budur." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"O küçük destek, girişimciyi olumsuz şartlara karşı korur. Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur. Bu yüzden üniversiteler, iş dünyası, vakıflar, kalkınma ajansları ve kamu kurumları, bu desteği vermelidir. Özellikle üniversiteden yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan gençlerimizin desteğe ihtiyacı var. Düzenlenen bu etkinliklerin bu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyor ve katma değer üreten tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından "Yılın Girişimcisi Ödülü", Şahin tarafından Dr. Ahmet Seçim'e takdim edildi.

Törende "Bi' Düşünsen Bulursun İş Fikri Yarışması" ve "Cittaslow Fikir Maratonu"nun yanı sıra yıl içinde dereceye giren projelerin sahiplerine de ödülleri verildi.



Ekonomi 11.12.2025 21:12:34 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "23. girişimcilik günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

2

Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

3

Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı

4

Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı

5

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

6

SunExpress'te üst düzey atama

7

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor

8

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

9

Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı

10

Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi