Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı, Kepez ve Kemer ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 663 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya, Elmalı ve Kemer cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda Elmalı'da M.G'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, sahte 2 bin 250 litre şarap ve 1500 litre rakı, 300 kilogram anason tohumu, 1 damıtma sistemi ile 500 boş şişe ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Kepez'de bir şüpheliye ait ev ve iş yerindeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 852 litre alkol, 176 elektronik sigara, 235 paket sigara ile 361 cinsel içerikli gıda ürünü bulundu.

Kemer'de ise H.A, O.S.Ö, S.Ç. ve B.Ö'ye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte 10 litre rakı, 6 litre şarap, 34 litre viski, 10 litre etil alkol ve 1 litre cin ile viski yapım kiti ele geçirildi.

Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.



Yurt Dünya 21.01.2026 10:47:40 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da 4 bin 663 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

