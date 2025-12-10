İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi
Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi
Koçfinans 30 yaşında
Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı
Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu

Antalya'da acil durumlarda hastane verimliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenlenen eğitim tamamlandı

Antalya

Antalya'da acil durumlarda hastane verimliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenlenen eğitim tamamlandı

ANTALYA - Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Antalya'da düzenlenen "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 7-10 Aralık'ta gerçekleştirilen programda, 81 ilden katılan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları, il değerlendirme sorumluları, sağlık tesisi yöneticileri ve değerlendiriciler, güncel konuların ele alındığı oturumları takip etti.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, AA muhabirine, özellikle acil ve afet durumlarında hastanelerin acil durumlarının devam etmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kamu hastanelerinin özverili çalışan personelden oluştuğunu vurgulayan Usta, "Personelimiz, özveriyle ve standartlara hakim şekilde hizmetlerini yürütüyor. Hem bu standartların devamı hem de kriz anında aynı standartlarla devam etme adına bu eğitimi düzenledik." dedi.

Usta, eğitime 81 ilde kamu hastaneleri başkanlarının, alan sorumlularının, hastane yöneticilerinin katılımının önemli olduğunu belirterek, eğitimde güzel fikirlerin de ortaya çıktığını anlattı.

Katılımcıların saha tecrübelerini de paylaştığını aktaran Usta, "Üretken bir çalıştay oldu. Biz depremlere, afetlere karşı sürekli çalışma ve teyakkuz halindeyiz. Hastane afet planlarını, depremsellik anlamında çalışmaları bina bina, il il takip etmekteyiz. Bu çalışmalar doğrultusunda kamu hastanelerimizin güvenli olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.



Yurt Dünya 10.12.2025 12:56:34 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da acil durumlarda hastane verimliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenlenen eğitim tamamlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

2

Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

3

Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

4

Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

5

Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

6

Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi

7

Koçfinans 30 yaşında

8

Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi

9

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

10

Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu