Antalya

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

ANTALYA - Antalya'da, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayan "İyilik Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Antalya Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde hayata geçirilen atölye, Muratpaşa'da bir kültür merkezinde açıldı.

TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde kadın, aile ve gönüllülük hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, iyiliğin çok kıymetli bir tohum olduğunu söyledi.​​​​​​​

Kahyaoğlu, "Yeryüzünde her yeri iyiliğe hakim kılmalıyız, ana hedefimiz bu. Vakıf olarak böyle bir hedef koyduk ve bunun için çalışıyoruz. 109 ülkede hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfımızı 2020'den beri kadın kolları oluşumuyla gönüllü ağını yaygınlaştırıyoruz." dedi.

İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Aydın Yığman da "İyilik Atölyesi"nde üretilen el emeği ürünlerin iyiliğe dönüşeceğini belirterek, ürünlerin bebeklere ve evlenecek çiftlere hediye edileceğini söyledi.

Yığman, atölyede gençlere kültür sanat eğitimleri verilerek, kişisel gelişimlerine katkı da sağlanacağını kaydetti.



