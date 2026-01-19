Antalya'da ağabeyini öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve 6 aile üyesi adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da ağabeyini silahla öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve olayla ilgili gözaltına alınan 6 aile üyesi adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı M.E.U. ile şüpheliler B.U, Ş.U, H.U, M.U, S.Y. ve G.K'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Hastanede tedavisi devam eden yaralı Z.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suçunu itiraf eden M.E.U'nun ilk ifadesinde, "Cinayeti namus meselesinden dolayı işledim." dediği öğrenildi.

-Olay

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bir sitede, kardeşler M.E.U, ağabeyi V.U. ve yenge Z.U. arasında 16 Ocak'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.U, araç içerisinde bulunan V.U. ve Z.U'ya silahla ateş açmış, V.U. hayatını kaybetmiş Z.U. yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.