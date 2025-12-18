Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde, akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına jandarma ekipleri müdahale etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'ndeki Eşen Çayı kenarından izinsiz kum alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgeden izinsiz kum alınması faaliyeti durdurdu. Akarsu yatağından alınan kumların, tekrar kamyonlarla yerine boşaltılması sağlandı.

Çevre Kanunu'na muhalefet kapsamında bölgeden kum alan kişiler hakkında idari soruşturma başlatıldı.





