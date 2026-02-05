İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince yapılan kazıda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki boru hattı çalışmaları için kazı yapan ASAT ekipleri, kemikleri fark edince durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler eşliğinde devam edilen kazıda çıkarılan kemikler, olay yeri inceleme ekibine teslim edildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.



Yurt Dünya 5.02.2026 16:15:57 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

