Antalya

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin devamı için uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 10 olayda 42 şüpheliye işlem yapıldı. Geçici konaklama yeri ile kiralık araç firması denetimlerinde de 12 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım kararı uygulandı.

"Kabahatler Kanunu" kapsamında, 522 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çalışmada, 88 silah, 2 bin 320 fişek ve 16 kesici alete el konuldu.




