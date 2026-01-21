Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yıkılıp yeniden inşa edilecek Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özkan, kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026'nın yatırımların planlandığı ve hayata geçirildiği bir yıl olacağını söyledi.

Atatürk Devlet Hastanesinin yerine yapılacak 300 yataklı yeni hastane sürecinin devam ettiğini belirten Özkan, "Atatürk Devlet Hastanemizin proje ihalesi yapıldı, kısa sürede alan projesi açıldıktan sonra yeni hastanenin yapım ihalesi 2026'da inşallah gerçekleşecek." dedi.

Yeni Serik Devlet Hastanesinin 2027 yatırımına alınması için de çalışmaları başlattıklarını duyuran Özkan, "Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı çerçevesinde özellikle birinci basamağı güçlendirmeye yönelik Antalya'da yoğun çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.