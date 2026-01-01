Antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı

ANTALYA - Antalya'da bazı vatandaşlar 2026 yılını gece denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler grubu" adını verenler, ateş yakarak müzik eşliğinde eğlendi.

Gruptakiler, 2025'in son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.

Yeni yıla denizde "merhaba" diyenlerden İsmail Çankaya, geleneği sürdürerek bu yıl da yeni yıla denizde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çankaya, yılın her günü aynı bölgeden denize girdiklerini dile getirdi.

Denize girenlerden 10 yaşındaki Çınar Dağlı ise geçen yıl da yeni yılı denizde karşıladığını belirterek, bu yıl da yeni yıla denizde "merhaba" dediği için mutlu olduğunu ifade etti.