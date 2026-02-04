Antalya'da bebeğine şiddet uyguladığı iddia edilen anne hakim karşısında

ANTALYA - Antalya'da 1 yaşındaki bebeğine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan anne İ.M'nin "alt soya karşı eziyet" ve "basit yaralama" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 1 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkan tutuklu sanık Fas uyruklu İ.M, çocuğun babası müşteki Osman Vesek ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan İ.M, çocuğuna sadece bir kere vurduğunu iddia ederek, "Psikolojim bozuktu. Kızıma vurduğum için çok pişmanım. Yeniden bir şans istiyorum. Çocuğuma ilk defa vurdum. Görüntülerde otururken çocuğumun ayağıma tutunduğu sırada, baş üstü koltuktan düştüğü doğrudur. Nasıl böyle bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum. Görüntüleri izlediğimde fark ettim. Daha önce çocuğuma hiç vurmamıştım." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Çocuk ağlarken makyaj yaptığın doğru mu?" sorusuna "Evet" yanıtını veren sanık, "Çocuk ağlarken boğazından tutup koltuğa savurdun mu?" sorusuna da "Yalnızca bir defa vurdum." dedi.

- "Kamera taktırmadan önce de çocuğumun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kızarıklıklar görüyordum"

Müşteki Osman Vesek, eşinin kızını ihmal ettiğini öne sürdü.

Hem kendi ailesinin hem de eşinin ailesinin kendisi bu konuda uyardığını belirten Vesek, "Çocuğum henüz 4 aylıktı. Bebeğimiz, annemin kucağında mama içerken sanıkla aramızda bir sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sanık, çocuğu annemin kucağından sert bir şekilde bacağından tutarak kanepeye fırlattı. Çocuk sert bir şekilde yere düştü. Bunun üzerine hemen 112'yi aradım. Ambulansın arkasından hastaneye gittik. Daha sonra sanık, yaşanan olayla ilgili suçu annemin ve benim üzerime atmaya çalıştı. Hatta bu nedenle annemle birlikte karakola giderek ifade verdik." dedi.

Eşinin şiddete meyilli olduğunu anladığında ise eve kamera taktırmaya karar verdiğini anlatan Vesek, şöyle konuştu:

"Eşim ve çocuğum Konya'dayken evi düzenledim. Yaklaşık iki haftalık süreçte kamera kayıtlarını gözlemledim. İzlediklerim üzerine sanık hakkında şikayetçi oldum. Bebek arabasındayken dahi çocuğa vurduğunu öğrendim. Bir komşum beni uyararak, çocuğa eşimin dışarda vurduğunu söyledi. Kamera taktırmadan önce de çocuğumun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kızarıklıklar görüyordum. Eşim ise bu duruma 'sinek ısırdı' ya da 'kendisi düştü' şeklinde açıklamalar yapıyordu. Tüm bu nedenlerle sanıktan şikayetçiyim. Gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasını talep ediyorum."

Sanığın çocuğa şiddet uyguladığını gördüğünü iddia eden tanık Dilek Gök ise, "Sanığın dışarda bir kaç kere çocuğa bebek arabasındayken tokat attığını ve bağırdığını gördüm. Sonra eşini aradım ve durumu anlattım." dedi.

Tanık savunmasının üzerine iddiaları kabul etmeyen sanık İ.M., "Ben bir hata yaptım. Suçumu kabul ediyorum. Kızımın kokusunu özledim. Yanında olmak istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için rapor alınmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.

- "Çocuğumun psikolojisi iyi değil"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Osman Vesek, çocuğunun psikolojisinin şu anda iyi durumda olmadığını, geceleri korkuyla uykusundan uyandığını ve sık sık bağırdığını söyledi.

Çocuğun, zaman zaman kendi kendine vurduğunu, saçlarını çektiğini ve yolduğunu gözlemlediğini belirten Vesek, "Çocuğumun psikolojik durumu ile ilgili olarak gerekli kurumlara başvuracağım ve durumunu daha yakından takip edeceğim." dedi.

Müşteki avukatı Onurcan Eroğlu ise sanığın eziyet suçunun en üst sınırından da cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

- Olay

2023 yılında Fas uyruklu İ.M. ile hayatını birleştiren Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kızı oldu.

Bir süredir hem çevresinden gelen uyarılar hem de kızının vücudundaki morluklar nedeniyle endişe duyan Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen Osman Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü.

Vesek, elindeki görüntülerle eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Vesek'in şikayeti sonrası gözaltına alınan I.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.