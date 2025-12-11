Antalya'da böbrek hastalarına evde diyaliz tedavisi uygulanıyor

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hayata geçirilen "Evde Diyaliz Projesi" kapsamında, böbrek yetmezliği bulunan hastaların hemodiyaliz tedavisi evde uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıran projenin ilk adımında, 12 hastaya 149 seans ev hemodiyalizi yapıldı.

İkinci aşamasında da ilk kez Antalya'da uygulanmaya başlanan modelle, yatağa bağımlı ve hastaneye ulaşımda güçlük yaşayan hastalara, mobil sağlık ekipleri tarafından evde diyaliz hizmeti sunuluyor.

Böylece, ekipler tarafından verilen eğitimlerle hasta ve hasta yakınları, evde tedavilerini güvenli ve etkin şekilde sürdürebiliyor.

Proje, hastaların tedavi süreçlerini daha konforlu hale getirmeyi, yaşam kalitelerini artırmayı ve hasta odaklı sağlık hizmetlerini daha yaygın hale getirmeyi amaçlıyor.



