Antalya

Antalya'da çevreyi kirletenlere 1 milyon 395 bin lira ceza kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurallara uymayarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 162 kişi ve 71 işletme hakkında toplam 1 milyon 395 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili kanun kapsamında belirlenen gün ve saatler dışında bahçe ve dal atıkları ile molozları cadde ve sokaklara bırakan, atıklarını konteyner dışına atan ve çevre düzenini bozanlara yönelik işlem yaptı.

Belediye ekipleri, konteyner dışına atık bırakan kişi veya işletmeleri tespit etmek için çalışma gerçekleştirdi.

Gelişigüzel bırakılan çöpleri inceleyen ekipler, çöp poşetinden aynı işletmeye ait çok sayıda ıslak mendil, ambalaj ya da fişleri delil sayarak cezai işlem yaptı.

Ekipler, 162 kişi ve 71 işletme hakkında toplam 1 milyon 395 bin lira idari para cezası uyguladı.



