Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

Antalya

ANTALYA - Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, imzalanan protokolle önce eğitim alacak sonra Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanayi ve ticaret sektörü temsilcileri, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin istihdam edilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik protokol imzalanmasına karar verdi.

Antalya Adliyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, Başsavcı Vekili Adnan Tabar, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen ile sektör temsilcileri katıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Kahveci, denetimli serbestlik altında infaz gören hükümlülerin cezalarını infazı sonrasında topluma kazandırılmaları, iş hayatına kazandırılmaları ve bir an önce önceki yaşamlarına dönmeleriyle ilgili gayretler çerçevesinde protokol imzaladıklarını söyledi.

Hükümlülerin suçtan kaynaklanan ıslahlarının sağlanması maksadıyla denetimli serbestlik programları kapsamında seminerler ve eğitimler verdiklerini ifade eden Kahveci, "Bu eğitimlerimize, artık onların iş hayatına katılmasını kolaylaştırma adına iş gücü eğitimini de dahil ediyoruz. Bu doğrultuda Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, hükümlülerimizi tespit edip yönlendirme ve bilgilendirmelerini yapacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da bu yönüyle belirlenen hükümlülerimize teknik ve fiziki imkanları sağlayıp, eğitimi ve donatımıyla ilgili ön bilgilendirmeleri yapacak. İŞKUR İl Müdürlüğümüz kendisinde mevcut olan veri tabanıyla işçi arayanları tespit ederek, hükümlüleri bilgilendirecek ve yönlendirme yapacak. Organize Sanayi Bölgemiz de kendisinde mevcut işçi açığını bize yönlendirecek. Birçok hükümlünün istihdamına, ekonominin de iş gücü arayışına bir cevap bularak hem denetimli serbestlik hükümlülerimizin olağan hayatlarına geri dönmelerini kolaylaştıracak hem de işverenlerimizin taleplerini daha da kolaylaştıracak, işçi ve işvereni bir araya getiren bir işleyişle protokole imza atacağız." dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısüleyman da insanların hayatlarında bazen hatalar yapabildiğini ve bu hatalar nedeniyle de bazen hükümlü durumuna düşebildiğini söyledi.

Bunun arzu edilmeyen bir durum olduğunu ancak yaşamın içinde olduğunu belirten Hacısüleyman, "Hükümlülük süresi bitmiş olan insanların tekrar hayata kazandırılmasında daha önce yapmış oldukları işler ve bulundukları meslekler itibarıyla imkan varsa tekrar aynı mesleklerde bir iş bulmasının sağlanması, tekrar ekonomiye kazandırılması, kendi hayatını tekrar kendi başına idame edebilmesi açısından bir çalışma söz konusu. Ola ki bir meslek sahibi değildir. İlk defa bir meslek öğrenecektir. O konuda iş dünyası olarak bunu yaratma çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen ve İŞKUR İl Müdürü İhsan Çolakoğlu tarafından protokol imzalandı.



