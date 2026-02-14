Antalya'da diyaliz hastası kadın 9 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde diyaliz hastası kadın, 9 yıllık eşinden yapılan böbrek nakliyle yaşama sarıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Fatma Aydın Dönmez'e bacağındaki uyuşma nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Hamilelik sürecinde olduğu için böbrek değerleri daha da düşen Dönmez'e, bebeğini dünyaya getirdikten sonra böbrek nakli olması önerildi. Beş yıl diyalize giren Dönmez, eşi Deniz Dönmez'den yapılan böbrek nakliyle hayata bağlandı.

Fatma Aydın Dönmez, bacağındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirtti.

Diyaliz sürecinin zorlu geçtiğini dile getiren Dönmez, "Bekledik ama organ bağışı çıkmadı. Eşim ısrar ediyordu, organ çıkmayınca donör oldu. Eşimin bana olan sevgisi, fedakarlığı, saygısı çok önemliydi. Böbreğini vererek, büyük fedakarlık yaptı, bana can verdi." ifadesini kullandı.

Kocası Deniz Dönmez ise hayatı paylaştığı kişiyle böbreğini de paylaşmanın kendisi için kıymetli olduğunu kaydetti.

Öte yandan, aynı hastanede 12 yıl önce kalp nakli olan Atilla Alay da yeni hayatına yeni kalbiyle devam ediyor. Yeni kalbiyle aşık olarak, beş yıl önce Nevin Alay ile evlenen Alay, kalp nakli sayesinde hayatta olduğunu bildirdi.



