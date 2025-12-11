İlginizi Çekebilir

Antalya'da düzenlenen "9. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" sona erdi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen "9. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" sona erdi.

İlçedeki bir otelde 4 gün süren buluşmada çeşitli etkinlikler yapan şehit aileleri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç tarafından uğurlandı.

Kaymakam Solmaz, 15 Temmuz gecesinin, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı en acı tecrübelerden olduğunu söyledi.

Her yıl şehit ailelerini Kemer'de misafir ettiklerini dile getiren Solmaz, "Şehit yakınlarını misafir etmekten dolayı hem heyecanlı hem de gururluyuz. Ailelerin birlikteliklerini gördükçe mutlu oluyoruz. Acılarının paylaştıkça azaldığının farkındayız. Gelecek yıl da şehit yakınlarını misafir edecek olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz ve hazırlığı içindeyiz." dedi.

Dernek Başkanı Turunç da her yıl 4 günlüğüne Antalya'daki bir otelde misafir edildiklerini belirtti.

Buluşmanın ailelerin bir araya gelmesi dolayısıyla çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Turunç, şunları kaydetti:

"Kendilerinin talepleri, ihtiyaçları olursa bunları burada dinlemek, notlar almak suretiyle ilgili kurumlara taşıyoruz. Aynı duyguları paylaşan insanların kendi aralarındaki hüzünlü sohbetleri çok anlam ifade ediyor. Her sene aralarındaki kardeşlik duyguları daha da pekişiyor. Yolcu ettiğimiz ailelerin birbirlerine sarılıp kucaklaştığını, gözyaşları döktüğünü gördük. Özellikle şehit anneleri arasında sevgi ve muhabbet üst noktada. Biz de bu birlikteliği sağlamak açısından her zaman ailelerin yanındayız."



