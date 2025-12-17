Antalya'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri sürüyor

ANTALYA - Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında "Senin sunumunla senin içeceğin" etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü işbirliğindeki programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Murat Mimaroğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlgi gören etkinliğin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başlattığı "Coğrafi işaretler seferberliği" doğrultusunda il genelinde yürütülen Yerli Malı Haftası çalışmalarına katkı sunmayı amaçladığı belirtildi. Bu kapsamda okulun gıda teknolojisi yiyecek içecek hazırlama atölyesi öğretmeni Ayşe Erdoğan Akdoğan tarafından hazırlanan "Senin sunumunla senin içeceğin” programında, içecekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Davut Yıldız, coğrafi işaretli yöresel lezzetleri öğrencilere tanıtmayı, bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı, yeni yetenekler keşfetmeyi ve tatlarla yeni bakış açıları sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkunsu da coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının yerel ekonomiye katkı sunacağını, aynı zamanda doğal ürünlerle beslenen daha sağlıklı nesiller yetişeceğini, öğrencilerin de bu süreçte aktif rol almasının eğitim açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

